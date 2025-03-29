Анчелотти убежден, что «Реал» сохраняет шансы на победу в ла лиге

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что еще ничего не решено в гонке за чемпионский титул в ла лиге.

«Ла лига уже закончена? Нет, у «Барселоны» есть преимущество, но у нас будет класико, и впереди еще много матчей. Мы должны сделать все возможное, начиная с завтрашнего дня», — приводит пресс-служба «сливочных» слова тренера.

После 28 туров «Реал» с 60 очками располагается на втором месте в турнирной таблице ла лиги. «Барселона» лидирует с 63 баллами. Команды сыграют друг против друга 11 мая.