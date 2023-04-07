Анчелотти: «Верю, что Модрич, Бензема и Кроос будут в «Реале» в следующем сезоне»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем ветеранов мадридцев.

«Я верю, что Модрич, Бензема и Кроос будут здесь в следующем сезоне.

Будущее тоже будет светлым; у нас есть лучшие таланты, такие как Тчуамени, Камавинга, Вальверде, Себальос...они тоже войдут в историю», – цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Контракты Модрича, Бензема и Крооса с «Реалом» истекают летом этого года. После 27 туров «сливочные» с 59 очками занимают второе место в турнирной таблице испанской ла лиги.