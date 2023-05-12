Сегодня, 18:53
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает нападающего команды Винисиуса Жуниора одним из лучших футболистов мира.
Он провел больше 50 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне.
«У Винисиуса все хорошо. Важно понимать индивидуальные требования каждого футболиста. Он счастлив, мотивирован. Многое привносит в команду. Он находится в потрясающей форме. Он сейчас находиться среди лучших в мире», — сказал Анчелотти напресс-конференции.
В этом сезоне 22-летний бразилец провел 30 матчей в ла лиге, забив 10 голов и сделав 9 ассистов.