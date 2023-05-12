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Испания

Сегодня, 18:53

Анчелотти — о Винисиусе: «Он на данный момент среди лучших в мире»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает нападающего команды Винисиуса Жуниора одним из лучших футболистов мира.

Он провел больше 50 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне.

«У Винисиуса все хорошо. Важно понимать индивидуальные требования каждого футболиста. Он счастлив, мотивирован. Многое привносит в команду. Он находится в потрясающей форме. Он сейчас находиться среди лучших в мире», — сказал Анчелотти напресс-конференции.

В этом сезоне 22-летний бразилец провел 30 матчей в ла лиге, забив 10 голов и сделав 9 ассистов.

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
ФК Реал
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