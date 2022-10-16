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Сегодня, 08:32

Анчелотти впечатлен выступлением «Барселоны» в ла лиге

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре «Барселоны» перед матчем девятого тура чемпионата Испании.

Прямой эфир матча «Реал» — «Барселона» — только в Okko!

«Они сыграли вничью только один матч чемпионата, «Барселона» в ла лиге на ходу. У них были определенные проблемы в Лиге чемпионов, которые случаются в этом турнире, но в чемпионате Испании их выступление впечатляет», — приводит слова Анчелотти Marca.

Матч «Барселона» — «Реал» пройдет 16 октября. Начало — в 17:15 (мск).

Обе команды набрали по 22 очка и лидируют в турнирной таблице, однако каталонцы опережают мадридцев по дополнительным показателям.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/10/15/634a884b46163f69338b457c.html

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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