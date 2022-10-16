Анчелотти впечатлен выступлением «Барселоны» в ла лиге

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре «Барселоны» перед матчем девятого тура чемпионата Испании.
Прямой эфир матча «Реал» — «Барселона» — только в Okko!
«Они сыграли вничью только один матч чемпионата, «Барселона» в ла лиге на ходу. У них были определенные проблемы в Лиге чемпионов, которые случаются в этом турнире, но в чемпионате Испании их выступление впечатляет», — приводит слова Анчелотти Marca.
Матч «Барселона» — «Реал» пройдет 16 октября. Начало — в 17:15 (мск).
Обе команды набрали по 22 очка и лидируют в турнирной таблице, однако каталонцы опережают мадридцев по дополнительным показателям.
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Основные источники исследования