Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:51

Анчелотти вспомнил о работе в «Баварии»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» и бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти вспомнил о работе в мюнхенском клубе. Специалист возглавлял «Баварию» на протяжении 14 месяцев.

«Поддержка клуба очень важна, иначе твоя работа не пойдет хорошо. Вот почему, когда это не удается, лучше расстаться. Но у меня хорошие отношения с Хенесом, Румменигге... Со всеми. Если у тебя нет поддержки клуба, лучше расстаться и избежать проблем», — цитирует Анчелотти AS.

64-летний итальянский тренер возглавлял «Баварию» с июля 2016 по сентябрь 2017 года. Во главе мюнхенцев специалист стал чемпионом Германии и дважды выиграл национальный Суперкубок.

Сегодня, 8 мая, «Бавария» сыграет с «Реалом» в ответном матче Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск. Первая встреча команд завершилась со счетом 2:2.

0
Читайте также
Торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина: дата и время начала трансляции
Стала известна часть команд, которая сыграет в Лиге чемпионов в сезоне 2024/2025
Живущих в Канаде ветеранов ВОВ поздравили с наступающим Днем Победы
Сын Андрея Тихонова взрывает Первую лигу. Три гола в трех матчах — и легендарного отца уже не обвиняют в кумовстве
В Германии закрыли дело против главы ВВС из-за Крымского моста
Метеоролог назвала сроки возвращения в Москву теплой погоды
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Материалы сюжета: Лига чемпионов, полуфиналы: кто сыграет за кубок в Лондоне?
Джан — о выходе дортмундской «Боруссии» в финал Лиги чемпионов: «Теперь критики закроют рты»
«Реал» — фаворит ответного матча с «Баварией», но в первом он с трудом спас ничью. Ставь на полуфинал ЛЧ с фрибетом до 15 000 рублей в FONBET
Тухель — об ответной игре с «Реалом»: «Матч будет идти волнами»
Пять лет назад Хуммельса списали из «Баварии» и сборной. Теперь он вывел «Боруссию» в финал Лиги чемпионов
«Реал» — «Бавария»: во сколько и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Карло Анчелотти рассказал о своей философии «Реала»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Касильяс рассказал о начале карьеры в «Реале»