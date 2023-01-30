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Испания

Сегодня, 08:37

Анчелотти — о борьбе за чемпионский титул: «Команда снова набирает форму и становится лучше. Мы будем сражаться»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне чемпионата Испании.

«Мы отстаем на пять очков, нам нужно много работать. «Барселона» чувствует себя очень уверенно, но впереди еще долгий путь. Январь был трудным, но команда снова набирает форму и становится лучше. Мы будем сражаться», — приводит Football Espana слова Анчелотти.

«Реал» с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. «Барселона» лидирует, имея в активе 47 очков.

Источник: https://www.football-espana.net/2023/01/29/carlo-ancelotti-real-madrid-la-liga-title-defence
Карло Анчелотти
ФК Реал
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