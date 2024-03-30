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Испания

30 марта, 18:12

Анчелотти — о слезах Винисиуса после слов о расизме: «Для него это важный вопрос»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на ситуацию с вингером команды Винисиусом, который не сдержал слез на пресс-конференции перед матчем между сборными Испании и Бразилии после вопроса о расизме.

«Для него это очень важный вопрос, и мы должны отнестись к нему серьезно. Нет особого смысла комментировать то, что говорят другие люди, которых здесь нет. Это пустая болтовня. Не обязательно принимать во внимание их слова», — приводит Marca слова Анчелотти.

Ранее Винисиус неоднократно подвергался расистским нападкам со стороны болельщиков противоположных команд во время матчей чемпионата Испании.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2024/03/30/6607ced37dd016002699bd7e-directo.html
Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Футбол
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