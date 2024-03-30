Анчелотти — о слезах Винисиуса после слов о расизме: «Для него это важный вопрос»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на ситуацию с вингером команды Винисиусом, который не сдержал слез на пресс-конференции перед матчем между сборными Испании и Бразилии после вопроса о расизме.

«Для него это очень важный вопрос, и мы должны отнестись к нему серьезно. Нет особого смысла комментировать то, что говорят другие люди, которых здесь нет. Это пустая болтовня. Не обязательно принимать во внимание их слова», — приводит Marca слова Анчелотти.

Ранее Винисиус неоднократно подвергался расистским нападкам со стороны болельщиков противоположных команд во время матчей чемпионата Испании.