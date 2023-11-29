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Испания

Сегодня, 17:27

Анчелотти — о будущем: «Только сумасшедший хотел бы покинуть «Реал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«Я очень хорошо себя чувствую в «Реале». В будущем произойдет то, что должно произойти. Я никуда не спешу, я очень доволен и сосредоточен на матчах, которые нам предстоит сыграть, и стараюсь сделать все возможное. Только сумасшедший хотел бы покинуть «Реал», — цитирует Анчелотти Marca.

Контракт 64-летнего специалиста рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что он может возглавить сборную Бразилии.

В ноябре бывший тренер мадридцев Жозе Моуринью, сейчас возглавляющий «Рому», заявил, что «только такой сумасшедший, как он, может покинуть «Реал» без желания клуба».

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
Жозе Моуринью
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