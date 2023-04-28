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Испания

Сегодня, 17:51

Анчелотти высказался об отношении к Винисиусу со стороны фанатов и игроков

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об отношении к форварду его команды Винисиусу со стороны фанатов и игроков.

«Одно дело — то, что происходит вокруг него на поле. Другое — что творится за его пределами. То, что происходит там — плохо для общества. Расизм все еще существует. Если общество хочет быть современным, так не может продолжаться. На поле же соперники много бьют Винисиуса. Это факт. Но, к сожалению, Марадону и Пеле тоже много били. Нам повезло, что Винисиус крепкий и способен выстоять. Стоит заботиться о таких игроках. Единственный способ сохранить таких футболистов, — это справедливость судей. Только так можно предотвратить что-то серьезное», — приводит слова Анчелотти El Desmarque.

22-летний форвард выступает за «Реал» с лета 2018 года.

В текущем сезоне он сыграл 48 матчей во всех турнирах за сливочных, забил 22 гола и сделал 19 голевых передач.

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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