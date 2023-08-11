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Испания

Сегодня, 05:57

Анчелотти заблокировал переход де Хеа в «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти наложил вето на подписание бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, так как игрок не убедил его, сообщает COPA.

По информации источника, мадридский клуб сейчас работает над подписание Яссина Буну из «Севильи». Однако одним из условий перехода является отказ игрока участвовать в Кубке африканских наций в этом сезоне.

10 августа стало известно, что голкипер «Реала» Тибо Куртуа получил повреждение на тренировке. У 31-летнего бельгийца диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Деклан Райс (в&nbsp;центре), Джуд Беллингем (слева) и&nbsp;Кай Хаверц. Топ трансферов лета: самые дорогие переходы окна в Европе и мире
Давид де Хеа
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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Куртуа прокомментировал разрыв крестообразной связки на тренировке «Реала»