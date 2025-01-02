Анчелотти заявил, что Алаба может вернуться на поле в январе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о сроках возвращения защитника команды Давида Алабы на поле.

«Алаба может вернуться на поле уже 20 января. Сейчас, когда большинство травмированных вернулось, мы сможем проводить больше ротации, особенно в обороне», — заявил Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Валенсией» в испанской ла лиге.

32-летний австриец не выходил на поле больше года. Защитник получил травму в декабре 2023 года в матче «Реала» с «Вильярреалом» (4:1). У Алабы был диагностирован разрыв крестообразной связки на левой ноге, затронувший мениск.