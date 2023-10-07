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Испания

Сегодня, 10:08

Анчелотти: «Нет шансов, что Модрич уйдет зимой. Он не хочет»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опроверг информацию о том, что хавбек Лука Модрич может уйти из клуба зимой.

«Нет шансов, что он покинет команду в зимнее трансферное окно. Он не хочет уходить из клуба. Лука считает себя важным игроком, и мы думаем так же. Мы очень рады, что он с нами», — приводит слова тренера 90min.

38-летний хавбек оставался на скамейке запасных в двух последних играх мадридцев в чемпионате Испании.

30 сентября сообщалось, что Модрич может перейти в «Интер Майами».

Хорват выступает за «Реал» с августа 2012 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 7 матчах мадридцев, провел на поле в сумме 287 минут и не отличился результативными действиями.

Контракт хавбека с «Королевским клубом» действует до конца июня 2024 года.

Карло Анчелотти
Лука Модрич
ФК Реал
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