Анчелотти заявил, что не хочет тренировать национальные сборные

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, чем будет заниматься после ухода из мадридского клуба.

«Я не знаю, когда остановлюсь. Когда «Реал» устанет от меня, мне придется подумать о том, что делать: я не хочу заниматься национальными командами, я предпочитаю ежедневную работу. Среди многих команд, которые я тренировал, «Реал» и «Милан» — те, к которым я остался больше всего привязан. «Реал» — это семья», — приводит слова Анчелотти Sky Sport Italia.

Зимой 2024 года СМИ сообщали, что Анчелотти мог возглавить сборную Бразилии.

65-летний тренер возглавляет «Реал» с 2021 года, также он тренировал команду с 2013-го по 2015 год. Контракт Анчелотти рассчитан до лета 2026 года.