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Сегодня, 05:32

Анчелотти заявил, что не хочет тренировать национальные сборные

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, чем будет заниматься после ухода из мадридского клуба.

«Я не знаю, когда остановлюсь. Когда «Реал» устанет от меня, мне придется подумать о том, что делать: я не хочу заниматься национальными командами, я предпочитаю ежедневную работу. Среди многих команд, которые я тренировал, «Реал» и «Милан» — те, к которым я остался больше всего привязан. «Реал» — это семья», — приводит слова Анчелотти Sky Sport Italia.

Зимой 2024 года СМИ сообщали, что Анчелотти мог возглавить сборную Бразилии.

65-летний тренер возглавляет «Реал» с 2021 года, также он тренировал команду с 2013-го по 2015 год. Контракт Анчелотти рассчитан до лета 2026 года.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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