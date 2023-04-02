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Анчелотти: «Мой контракт с «Реалом» заканчивается в 2024 году — планирую доработать его до конца»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после разгромной победы над «Вальядолидом» (6:0) в 27-м туре испанской ла лиги высказался о своем будущем в клубе.

«Я уверен в себе благодаря игрокам, которые у меня есть, и поддержке клуба. Я уже прояснил свое будущее. Мой контракт заканчивается в 2024 году, и я планирую доработать его до конца. Если все в «Реале» будут счастливы, то... я останусь до 2034 года!», — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

63-летний специалист второй раз возглавил «Реал» летом 2021 года. До этого он уже работал со «сливочными» с 2013 по 2015 годы. Под его руководством мадридцы дважды становились победителями Лиги чемпионов.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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