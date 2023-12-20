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Испания

Сегодня, 14:50

Анчелотти заявил, что «Реал» может подписать нового центрального защитника в связи с травмой Алабы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возможное подписание центрального защитника.

«Я не могу сказать нет... Мы говорили внутри клуба о возможности нового подписания. Мы не торопимся. Никакой спешки. Окно закроется 31 января. Мы думаем об этом», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Защитник мадридцев Давид Алаба получил травму в матче против «Вильярреала» (4:1) в 17-м туре испанской ла лиги. 31-летнему австрийцу диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена.

Давид Алаба
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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