Анчелотти заявил, что у Беллингема и Винисиуса нет никаких конфликтов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал эпизод матча 10-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (2:1) с участием игроков «сливочных» Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора.

В первом тайме при счете 1:0 в пользу мадридцев английский полузащитник ждал передачу от Винисиуса, но бразилец решил пробить сам и промахнулся. Беллингем обратил на это внимание, крича и всплескивая руками.

«Я не видел того момента. Но если это произошло, значит, у Беллингема есть яйца, характер. И я считаю, что это хорошо. Честно говоря, не заметил его реакции, посмотрю на повторе. Но если он отреагировал так... Не волнуйтесь, после игры они разговаривали и смеялись. У них нет проблем друг с другом», — цитирует Анчелотти AS.

После 10 матчей «королевский» клуб занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 24 очка. У лидирующей «Барселоны» — столько же, но каталонцы имеют матч в запасе.