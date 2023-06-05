Анчелотти заявил, что уход Бензема из «Реала» стал для него сюрпризом

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что уход из команды форварда Карима Бензема стал для него неожиданностью.

«Его уход удивил, и это было неожиданностью для всех, вы должны это понимать. Это было решение, принятое в последнюю минуту. Вчера он нормально тренировался, а сегодня принял такое решение. У нас есть время подумать о том, что мы должны сделать. Я расстаюсь с ним, зная, что тренировал одного из лучших футболистов в мире. Он очень добрый, скромный и серьезный человек. Мы не рады его уходу, но должны уважать его решение. Он заслужил право выбора, и мы все благодарны ему за то, что он смог сделать для клуба. Это легендарно, незабываемо и навсегда останется в памяти», — приводит слова Анчелотти сайт клуба.

4 июня «Реал» объявил об уходе Бензема по окончании сезона. Французский форвард выступал за мадридский клуб с 2009 года. Всего он сыграл за «сливочных» 647 матчей, забил 353 гола и отдал 165 результативных передач.