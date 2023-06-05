Анчелотти заявил, что уход Бензема из «Реала» стал для него сюрпризом

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что уход из команды форварда Карима Бензема стал для него неожиданностью.
«Его уход удивил, и это было неожиданностью для всех, вы должны это понимать. Это было решение, принятое в последнюю минуту. Вчера он нормально тренировался, а сегодня принял такое решение. У нас есть время подумать о том, что мы должны сделать. Я расстаюсь с ним, зная, что тренировал одного из лучших футболистов в мире. Он очень добрый, скромный и серьезный человек. Мы не рады его уходу, но должны уважать его решение. Он заслужил право выбора, и мы все благодарны ему за то, что он смог сделать для клуба. Это легендарно, незабываемо и навсегда останется в памяти», — приводит слова Анчелотти сайт клуба.
4 июня «Реал» объявил об уходе Бензема по окончании сезона. Французский форвард выступал за мадридский клуб с 2009 года. Всего он сыграл за «сливочных» 647 матчей, забил 353 гола и отдал 165 результативных передач.