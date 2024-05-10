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Сегодня, 15:15

Анчелотти: «Винисиус очень близок к завоеванию «Золотого мяча»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил шансы форварда команды Винисиуса Жуниора на «Золотой мяч».

«Винисиус очень близок к завоеванию «Золотого мяча». Когда я приехал сюда, я встретил невероятного игрока. С тех пор он значительно улучшился. Он очень серьезный профессионал, он заслуживает всего, чего достиг.

Винисиус – один из лучших игроков в мире. Это его момент. Он помог нам выйти в финал Лиги чемпионов и выиграть ла лигу», – приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

В текущем сезоне 23-летний бразилец провел за «Реал» 36 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.

 

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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