Анчелотти: «Винисиус очень близок к завоеванию «Золотого мяча»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил шансы форварда команды Винисиуса Жуниора на «Золотой мяч».

«Винисиус очень близок к завоеванию «Золотого мяча». Когда я приехал сюда, я встретил невероятного игрока. С тех пор он значительно улучшился. Он очень серьезный профессионал, он заслуживает всего, чего достиг.

Винисиус – один из лучших игроков в мире. Это его момент. Он помог нам выйти в финал Лиги чемпионов и выиграть ла лигу», – приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

В текущем сезоне 23-летний бразилец провел за «Реал» 36 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.