Анчелотти заявил, что Винисиус вернулся на свой лучший уровень после травмы

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру нападающего команды Винисиуса Жуниора после его возвращения на поле. Ранее футболист восстанавливался от травмы бедра.

«Винисиус вернулся на свой лучший уровень после травмы. Ему потребовалось некоторое время. Он забивал [в Суперкубке] разными способами. Он учится играть как в центре, так и на фланге, что делает его еще более опасным. Он гораздо менее предсказуем, меняет позицию и хорошо комбинирует с Родриго», — приводит ESPN слова тренера.

Винисиус оформил хет-трик в финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (4:1). Всего в текущем сезоне на его счету 9 голов и 4 результативные передачи в 16 играх за «Реал».