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Испания

Сегодня, 09:52

Анчелотти заявил о желании выиграть с «Реалом» все турниры сезона-2022/23

Виктория Кравченко
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о целях команды на остаток сезона.

«Лига чемпионов — наш любимый и важный турнир, но другие соревнования тоже важны. Мы будем бороться за победу везде — и в ла лиге, и в Кубке Испании. Будет непросто, но мы должны ставить такую цель и делать всё для реализации задуманного», — цитируют Анчелотти испанские СМИ.

После 14 туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на два очка.

В 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграют против «Ливерпуля».

Карло Анчелотти
ФК Реал
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