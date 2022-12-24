Иньеста: «Барселона» выиграет ла лигу, я уверен. При Хави динамика положительная»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о работе Хави во главе каталонской команды.

«Он принял команду в не такой уж простой ситуации, учитывая последние годы. Но я верю в то, что есть положительная динамика. Знаю, что в итоге все измеряется титулами, но движение в сторону того, на что все мы надеемся, есть. Я уверен, что клуб добьется победы в чемпионате в текущем сезоне. Он вылетел из Лиги чемпионов, что стало ударом для всех, но продолжает участвовать в других соревнованиях. В ла лиге у команды очень хорошее положение, и, хотя впереди еще много матчей, я уверен, что «Барселона» выиграет чемпионат, — приводит слова Иньесты Marca.

«Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании, набрав 37 очков в 14 матчах. На второе строчке «Реал» (35 очков).