Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

24 декабря, 23:24

Иньеста: «Барселона» выиграет ла лигу, я уверен. При Хави динамика положительная»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о работе Хави во главе каталонской команды.

«Он принял команду в не такой уж простой ситуации, учитывая последние годы. Но я верю в то, что есть положительная динамика. Знаю, что в итоге все измеряется титулами, но движение в сторону того, на что все мы надеемся, есть. Я уверен, что клуб добьется победы в чемпионате в текущем сезоне. Он вылетел из Лиги чемпионов, что стало ударом для всех, но продолжает участвовать в других соревнованиях. В ла лиге у команды очень хорошее положение, и, хотя впереди еще много матчей, я уверен, что «Барселона» выиграет чемпионат, — приводит слова Иньесты Marca.

«Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании, набрав 37 очков в 14 матчах. На второе строчке «Реал» (35 очков).

Источник: Marca
Андрес Иньеста
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В марте российский футбол похоронят. Подготовка к траурным мероприятиям пройдет в пятницу
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Атлетико» готов продать нападающего Карраско за 40 миллионов евро