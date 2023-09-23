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Испания

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Шунин — о болезни Захаряна: «Сидит сейчас взаперти, никуда не выходит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин раскрыл подробности болезни полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Общаемся с Захаряном. Не буду показывать переписку. Он заболел, сидит сейчас взаперти, никуда не выходит. С Сабой Сазоновым, который перешел в «Торино», тоже переписываемся», – приводит слова Шунина РИА Новости.

Ранее пресс-служба испанского клуба сообщила «СЭ», что Захарян не сможет сыграть в 6-м туре ла лиги против «Хетафе», потому что заболел.

20-летний россиянин стал игроком «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно. Он провел за клуб 3 матча и не отметился результативными действиями.

Источник: РИА Новости
Антон Шунин
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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