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2 апреля, 01:25

Рюдигер: «Благодаря отличному пасу Гюлера «Реал» вышел в финал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал ничью с «Реал Сосьедад» (4:4) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Это был отличный пас от Гюлера, очень хороший, и для меня все было просто. Я блестяще завершил его подачу, и благодаря этому мы вышли в финал», — приводит RMadridInfo слова Рюдигера.

Гол Рюдигера на 115-й минуте принес «Реалу» ничью и по сумме двух встреч команда Карло Анчелотти вышла в финал Кубка Испании, где сыграет с победителем пары «Атлетико» — «Барселона» (первый матч — 4:4).

Антонио Рюдигер после гола &laquo;Реал Сосьедад&raquo;.«Реал» вышел в финал после безумных 4:4, клуб третьей лиги выбил «Байер», «Арсенал» дождался возвращения Сака
Антонио Рюдигер
Футбол
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
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