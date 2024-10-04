Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:10

Рюдигер — о Ямале: «То, что он делает, просто пугает»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер поделился мнением о вингере «Барселоны» и национальной команды Испании Ламине Ямале.

«Его достижения невероятны, нужно отдать ему должное. Он играет в «Барселоне» в 17 лет, проявил себя на Евро. Надеюсь, он будет здоров, у него блестящее будущее. То, что делает Ямаль, просто пугает», — сказал Рюдигер в эфире подкаста на YouTube-канале The Inside Scoop.

17-летний Ямаль в этом сезоне провел за «Барсу» 10 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

На чемпионате Европы в Германии футболист сыграл 7 матчей за сборную Испании, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Он был признан лучшим молодым игроком турнира.

Антонио Рюдигер
Ламин Ямаль
Футбол

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В РАН не исключили завоз инфекции Марбург в Россию
Борец Садулаев готовится выступить на чемпионате мира
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
Биография Илии Топурии: жизнь и карьера чемпиона UFC
С Днем учителя: красивые открытки, прикольные картинки
Сегодня
Вчера
Неделя