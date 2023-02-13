Рюдигер: «Винисиус — особенный футболист. Он очень крут»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, что думает о нападающем «сливочных» Винисиусе Жуниоре.

«Винисиус — особенный футболист. Он очень крут, это лучший игрок в ситуации «один на один». Вини — настоящий топ», — приводит слова Рюдигера пресс-служба «Реала».

Бразильский форвард выступает за мадридский клуб с лета 2018 года. Его действующее соглашение с «сливочными» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл за «Реал» 33 матча, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 120 миллионов евро.