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Испания

Сегодня, 11:36

Рюдигер: «Винисиус — особенный футболист. Он очень крут»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, что думает о нападающем «сливочных» Винисиусе Жуниоре.

«Винисиус — особенный футболист. Он очень крут, это лучший игрок в ситуации «один на один». Вини — настоящий топ», — приводит слова Рюдигера пресс-служба «Реала».

Бразильский форвард выступает за мадридский клуб с лета 2018 года. Его действующее соглашение с «сливочными» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл за «Реал» 33 матча, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 120 миллионов евро.

Антонио Рюдигер
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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