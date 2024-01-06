«Арандина» — «Реал»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка Испании

Мадридский «Реал» в гостях сыграет с «Арандиной» в рамках 1/16 Кубка Испании 6 января, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Эль Монтесильо» в Аранда-де-Дуэро, Испания. Начало — в 23:30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Арандина» — «Реал» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 3».

«Арандина» выступает в Сегунде РФЕФ — в четвертом дивизионе Испании. В Кубке Испании «Арандина» уже сотворила сенсацию — в предыдущем раунде команда из четвертой лиги выбила «Кадис», который выступает в Ла Лиге.

«Реал» начинает свой путь в Кубке со стадии 1/16 финала, и для команды Карло Анчелотти это будет первый матч в текущем розыгрыше.