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Испания

Сегодня, 10:44

Араухо огорчен поражением «Барселоны» от «Реала»

Виктория Кравченко
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо оценил вылет команды от «Реала» (0:4) в полуфинале Кубка Испании.

«Нам грустно. Мы хотели выиграть еще один трофей, но во втором тайме мы сильно сбавили после того, как счет стал 0:2. В первой половине мы играли замечательно, но забил «Реал». Сложно принять поражение от «Реала». Но мы постараемся не вешать нос», — цитирует игрока As.

Победу мадридцам принес гол Винисиуса и хет-трик Карима Бензема.

В финале Кубка Испании «Реал» сыграет с «Осасуной». Матч состоится 6 мая.

ФК Барселона
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