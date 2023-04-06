Араухо огорчен поражением «Барселоны» от «Реала»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо оценил вылет команды от «Реала» (0:4) в полуфинале Кубка Испании.

«Нам грустно. Мы хотели выиграть еще один трофей, но во втором тайме мы сильно сбавили после того, как счет стал 0:2. В первой половине мы играли замечательно, но забил «Реал». Сложно принять поражение от «Реала». Но мы постараемся не вешать нос», — цитирует игрока As.

Победу мадридцам принес гол Винисиуса и хет-трик Карима Бензема.

В финале Кубка Испании «Реал» сыграет с «Осасуной». Матч состоится 6 мая.