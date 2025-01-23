Араухо продлил контракт с «Барселоной» до 2031 года

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо продлил контракт с командой до 2031 года, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Уругваец выступает за сине-грантовых с 2018 года. С того момента на счету Араухо 154 матча, в которых он забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Вместе с командой он завоевал два Суперкубка Испании, один национальный Кубок и чемпионство ла лиги. С лета 2024 года Араухо является вице-капитаном команды.

Ранее СМИ сообщали, что уругваец близок к переходу в «Ювентус». Он пропустил большую часть текущего сезона из-за травмы, проведя за «Барселону» всего 3 матча.