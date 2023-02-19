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Испания

Сегодня, 07:20

Араухо — о «Барселоне»: «Готов отдать все ради этого великого клуба»

Араухо прокомментировал свой приезд в «Барселону»
Виктория Кравченко
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Новичок «Барселоны» Хулиан Араухо отреагировал на свой приезд в каталонский клуб.

«Я очень рад этому большому шагу в своей карьере и готов отдать все ради этого великого клуба», — приводит слова Араухо GSFN.

Мексиканец должен был перейти в каталонскую команду еще в заключительный день зимнего трансферного окна, но сделка сорвалась, поскольку «Барселоне» не хватило 18 секунд, чтобы зарегистрировать трансфер. После подачи апелляции в CAS сине-гранатовым удалось завершить переход футболиста.

Мексиканец в сезоне-2022/23 будет выступать за резервную команду сине-гранатовых.

ФК Барселона
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