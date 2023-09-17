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Сегодня, 23:17

Араухо возобновил тренировки в общей группе «Барселоны»

Виктория Кравченко
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо возобновил тренировки в общей группе. Он отсутствовал больше месяца из-за травмы. Футболист восстановился после повреждения подколенного сухожилия.

В этом сезоне 24-летний уругваец участвовал лишь в 1 матче.

Футболист, скорее всего, не сыграет в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Антверпена», который пройдет 19 сентября.

ФК Барселона
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 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
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 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
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 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
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 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
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 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
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 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
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15.09 22:00
Р. Вальекано – Алавес
 2 : 0
16.09 15:00
Атлетик – Кадис
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Валенсия – Атлетико
 3 : 0
16.09 19:30
Сельта – Мальорка
 0 : 1
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Барселона – Бетис
 5 : 0
17.09 15:00
Хетафе – Осасуна
 3 : 2
17.09 17:15
Вильярреал – Альмерия
 2 : 1
17.09 19:30
Севилья – Лас-Пальмас
 1 : 0
17.09 22:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
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