Араухо: «Будущее Хави зависит от руководства, мы не можем ни на что повлиять»

Сегодня, 11:52
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо дал понять, что игроки не могут повлиять на решение руководства, которое может уволить Хави Эрнандеса с поста главного тренера.
«Будущее Хави зависит от руководства, мы не можем ни на что повлиять. Правда заключается в том, что мы очень довольны своим тренером. Он нам очень сильно помог, поэтому мы хотим, чтобы он остался», — цитирует Араухо Cadena Ser.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о перспективах команды в борьбе за титул в нынешнем сезоне чемпионата Испании.
На данный момент «Барса» занимает третье место в турнирной таблице ла лиги, уступая «Жироне» восемь баллов.