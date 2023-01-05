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Испания

Судейство

Сегодня, 20:22

Арбитр Матеу Лаос может завершить карьеру

Виталий Косик
Корреспондент
Матеу Лаос.
Фото Reuters
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Испанский арбитр Матеу Лаос может в скором времени завершить судейскую карьеру, сообщает TyC Sports.

Испанец работал в матче четвертьфинала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Нидерландов (2:2, пенальти — 4:3). В ходе матча несколько раз происходили стычки между игроками. Судейство после игры критиковали представители обеих команд. В этом матче Лаос показал 17 желтых карточек.

31 декабря 2022 года в матче 15-го тура ла лиги между «Барселоной» и «Эспаньолом» (1:1) испанский арбитр также продолжал принимать спорные решения. За игру он показал 16 желтых и две красные карточки.

45-летний арбитр судил финал Лиги чемпионов в 2021 году, также обслуживал матчи ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

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