Полузащитник Арсен Захарян поделился эмоциями от перехода в «Реал Сосьедад».

«Я рад оказаться в «Реал Сосьедад», в большом клубе в Испании. Я всегда мечтал играть в таких клубах, поэтому я очень рад. Надеюсь, что у меня все получится. Знаю, что это [Сан-Себастьян] один из самых красивых горов Испании и то, что футбол здесь очень любят. Я всегда следил за испанским футболом, знал что это большой клуб с огромным количеством фанатов. Буду сейчас выступать в Лиге чемпионов.

Когда поступило предложение от «Реал Сосьедада» я долго недумая попросил, чтоб получилось перейти именно сюда. Первая задача — адаптироваться в команде, чтобы это случилось как можно быстрее. Потом хочу закрепиться в стартовом составе и помогать команде», — сказал Захарян пресс-служба испанского клуба.

19 августа «Динамо» объявило о переходе 20-летнего полузащитника в «Реал Сосьедад». Он подписал с испанским клубом контракт до 2029 года.

Захарян выступал за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.