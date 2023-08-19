Сегодня, 22:26
Полузащитник Арсен Захарян поделился эмоциями от перехода в «Реал Сосьедад».
«Я рад оказаться в «Реал Сосьедад», в большом клубе в Испании. Я всегда мечтал играть в таких клубах, поэтому я очень рад. Надеюсь, что у меня все получится. Знаю, что это [Сан-Себастьян] один из самых красивых горов Испании и то, что футбол здесь очень любят. Я всегда следил за испанским футболом, знал что это большой клуб с огромным количеством фанатов. Буду сейчас выступать в Лиге чемпионов.
Когда поступило предложение от «Реал Сосьедада» я долго недумая попросил, чтоб получилось перейти именно сюда. Первая задача — адаптироваться в команде, чтобы это случилось как можно быстрее. Потом хочу закрепиться в стартовом составе и помогать команде», — сказал Захарян пресс-служба испанского клуба.
19 августа «Динамо» объявило о переходе 20-летнего полузащитника в «Реал Сосьедад». Он подписал с испанским клубом контракт до 2029 года.
Захарян выступал за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
3
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Атлетико
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Кадис
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Вильярреал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|Р. Сосьедад
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
10
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
13
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
16
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Гранада
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
19
|Атлетик
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Альмерия
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|18.08
|20:30
|
Мальорка – Вильярреал
|0 : 1
|18.08
|22:30
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|1 : 0
|19.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
|1 : 1
|19.08
|20:30
|
Альмерия – Реал
|1 : 3
|19.08
|22:30
|
Осасуна – Атлетик
|- : -
|20.08
|20:00
|
Жирона – Хетафе
|- : -
|20.08
|20:30
|
Барселона – Кадис
|- : -
|20.08
|22:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|21.08
|20:00
|
Алавес – Севилья
|- : -
|21.08
|22:30
|
Гранада – Р. Вальекано
|- : -