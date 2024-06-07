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Сегодня, 15:57

Арсен Захарян подорожал на 3 миллиона евро по оценке Transfermarkt

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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян подорожал на 3 миллиона евро по оценке портала Transfermarkt.

Рыночная стоимость 21-летнего футболиста после первого проведенного сезона в чемпионате Испании составила 18 миллионов евро.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом прошлого года за 13 миллионов евро, подписав контракт до лета 2029 года. В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл в 40 матчах «басков» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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