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Испания

25 августа, 23:45

Захарян — о дебюте за «Реал Сосьедад»: «Другой мир для меня»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян высказался о своем дебюте за команду в матче против «Лас-Пальмас» (0:0) в 3-м туре ла лиги.

20-летний полузащитник вышел на поле на 75-й минуте, заменив Браиса Мендеса.

«Спасибо большое за поздравления с дебютом. Все хорошо, в клубе хорошо приняли, так что я рад. Дебютировал сегодня, тоже здорово.

Чего не хватило команде для победы? Это скажет тренер. Я тут четыре дня, поэтому не мог дать оценку игре.

Конечно, было волнительно выходить на поле. Вообще другой мир, можно сказать, для меня. Буду привыкать потихоньку. Тренер перед игрой сказал, что я выйду, поэтому я был готов, но не знал на какой минуте, поэтому разминался около часа», — сказал Захарян в эфире Okko Sport.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна в субботу, 19 августа. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.

Источник: Okko Sport
Арсен Захарян
Футбол
ФК Лас-Пальмас
ФК Реал Сосьедад
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 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
7
 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
8
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
9
 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
10
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
11
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
12
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
13
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
14
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
15
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
16
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
17
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
18
 Севилья 2 0 0 2 4-6 0
19
 Гранада 2 0 0 2 1-5 0
20
 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
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25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 0 : 0
25.08 22:30
Сельта – Реал
 - : -
26.08 20:00
Кадис – Альмерия
 - : -
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 - : -
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 - : -
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 - : -
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
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