«Арсенал» заинтересован в переходе Гюлера из «Реала» по примеру Эдегора

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер может на правах аренды перейти в лондонский «Арсенал», сообщает Sport.es.

По информации источника, лондонцы видят в потенциальной сделке параллель с переходом Мартина Эдегора в английский клуб — в январе 2021 года «Арсенал» арендовал норвежца, а через полгода выкупил его из «Реала».

Гюлер перешел в «Реал» из «Фенербахче» летом прошлого года. С того момента он провел за мадридцев 24 матча во всех турнирах, забив 6 мячей.

Контракт 19-летнего турка с «Реалом» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.