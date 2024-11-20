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Сегодня, 10:00

«Арсенал» заинтересован в переходе Гюлера из «Реала» по примеру Эдегора

Игнат Заздравин
Корреспондент
Арда Гюлер.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Реала» Арда Гюлер может на правах аренды перейти в лондонский «Арсенал», сообщает Sport.es.

По информации источника, лондонцы видят в потенциальной сделке параллель с переходом Мартина Эдегора в английский клуб — в январе 2021 года «Арсенал» арендовал норвежца, а через полгода выкупил его из «Реала».

Гюлер перешел в «Реал» из «Фенербахче» летом прошлого года. С того момента он провел за мадридцев 24 матча во всех турнирах, забив 6 мячей.

Контракт 19-летнего турка с «Реалом» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Мартин Эдегор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
Арда Гюлер

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