AS: бывший тренер «Спартака» Абаскаль близок к назначению в «Гранаду»

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в ближайшее время может возглавить «Гранаду», сообщает AS.

По информации источника, кандидатуру 35-летнего испанца выбрал спортивный директор клуба Маттео Тоньоцци.

В минувшем сезоне «Гранада» заняла последнее место в турнирной таблице ла лиги и вылетела из высшего испанского дивизиона.

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля в середине апреля. Он тренировал красно-белых с лета 2022 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством завоевала бронзовые медали РПЛ.