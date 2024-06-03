Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:27

AS: бывший тренер «Спартака» Абаскаль близок к назначению в «Гранаду»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в ближайшее время может возглавить «Гранаду», сообщает AS.

По информации источника, кандидатуру 35-летнего испанца выбрал спортивный директор клуба Маттео Тоньоцци.

В минувшем сезоне «Гранада» заняла последнее место в турнирной таблице ла лиги и вылетела из высшего испанского дивизиона.

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля в середине апреля. Он тренировал красно-белых с лета 2022 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством завоевала бронзовые медали РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Гранада
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
8
13
Читайте также
Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с «Реалом»
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Чеченца задержали за участие в нападении банды Басаева на Буденновск в 1995 году
Безумный Макдэвид выбил Дадонова и затащил «Ойлерз» в финал КС! Что произошло после матча «Эдмонтон» - «Даллас»
В Киеве отвергли необходимость обращения Зеленского в КС по поводу легитимности
Минсельхоз РФ сообщил о готовности ввести режим ЧС из-за ущерба от заморозков
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: «Спартак» и Станкович: новый тренер на сезон-2024/25
Экс-игрок «Ливерпуля» Риера мог возглавить «Спартак»
Абаскаль впервые прокомментировал увольнение из «Спартака»
Каррера заявил о готовности вновь возглавить «Спартак»: «Я бы бегом прибежал»
Черчесов: «С «Ференцварошем» Станкович мог бы начать в квалификации ЛЧ, в «Спартаке» такой возможности не будет»
Слишкович не только помогал «Спартаку», но и рекламировал свои способности. Интересно будет посмотреть на них в РПЛ или ФНЛ
Слишкович ушел из «Спартака». Его амбиции выше, чем быть помощником Станковича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Мостовой назвал Винисиуса фаворитом на «Золотой мяч»