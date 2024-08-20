AS: Гюндоган расторгнет контракт с «Барселоной» и вернется в «Манчестер Сити»

Центральный полузащитник Илкай Гюндоган в ближайшее время расторгнет свой контракт с «Барселоной», после чего вернется в «Манчестер Сити», сообщает Diario AS.

По данным источника, «Барселона» не станет препятствовать желаниям немецкого хавбека, поскольку клубу все равно нужны игроки «на выход», чтобы внести в заявку на сезон полузащитника Дани Ольмо.

В «Манчестер Сити» рассчитывают на возвращение полузащитника, который выступал за «горожан» с лета 2016-го по июль 2023 года. Ожидается, что с немцем не будут заключать долгосрочное соглашение.

В прошлом сезоне Гюндоган провел 51 матч за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 14 результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.