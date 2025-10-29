Видео
29 октября, 23:54

As: Педри пропустит не менее шести недель, травма бедра оказалась серьезнее

Руслан Минаев
Педри.
Фото Reuters

Полузащитник «Барселоны» Педри пропустит не менее шести недель из-за травмы мышц бедра, сообщает As.

Ранее отмечалось, что срок восстановления хавбека составит около трех недель.

По данным источника, повреждение оказалось серьезнее, чем предполагалось. Таким образом, 22-летний испанец вернется на поле не ранее 9 декабря, когда «Барселона» сыграет с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов.

2

  • Vladislove Dobry

    Да уж , Педри - мозг в центре . Без Ямаля легче , чем без Педри .

    31.10.2025

  • Иньес Андреста

    Флик, а вот теперь у нас действительно большие проблемы!

    30.10.2025

