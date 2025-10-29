As: Педри пропустит не менее шести недель, травма бедра оказалась серьезнее

Полузащитник «Барселоны» Педри пропустит не менее шести недель из-за травмы мышц бедра, сообщает As. Ранее отмечалось, что срок восстановления хавбека составит около трех недель. По данным источника, повреждение оказалось серьезнее, чем предполагалось. Таким образом, 22-летний испанец вернется на поле не ранее 9 декабря, когда «Барселона» сыграет с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов.

Vladislove Dobry Да уж , Педри - мозг в центре . Без Ямаля легче , чем без Педри . 31.10.2025