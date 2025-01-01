AS: Королевская испанская федерация не зарегистрирует Ольмо и Виктора

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не удовлетворит просьбу «Барселоны» относительно ситуации с полузащитником Дани Ольмо и форвардом Пау Виктором, сообщает AS.

По данным источника, RFEF будет придерживаться позицию ла лиги по данному вопросу.

«После огромных усилий, предпринятых для восстановления отношений RFEF с ла лигой, все мосты не могут быть разрушены из-за [одного] вопроса, который к тому же регулируется. Это «Барса» должна была соблюдать правила», — приводит AS слова представителя федерации.

Ранее «Барселона» не смогла зарегистрировать Ольмо и Виктора. Суды дважды отказали клубу в регистрации игроков на вторую половину сезона.

1 января «Барселона» сообщила, что подала заявку на новую лицензию для Ольмо и Виктора в RFEF.