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Испания

Сегодня, 16:44

AS назвал возможную причину неожиданного признания Касильяса

Мария Гусева

AS назвал возможную причину неожиданного признания бывшего вратаря «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса.

Издательство считает, что Касильяс и Пуйоль просто саркастически отреагировали на слухи о личной жизни бывшего голкипера. Касильясу приписывают роман с актрисой Алехандрой Ониевой.

Футболист с с 2009 года встречался с испанской телеведущей Сарой Карбонеро, у пары есть двое сыновей — Мартин (2014) и Лукас (2016). В марте 2021 года Касильяс и Карбонеро объявили о расставании.

Источник: https://as.com/tikitakas/casillas-se-harta-espero-que-me-respeten-soy-gay-n/?id_externo_rsoc=CM_ES_TW
Икер Касильяс
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