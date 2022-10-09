AS назвал возможную причину неожиданного признания Касильяса

AS назвал возможную причину неожиданного признания бывшего вратаря «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса.

Издательство считает, что Касильяс и Пуйоль просто саркастически отреагировали на слухи о личной жизни бывшего голкипера. Касильясу приписывают роман с актрисой Алехандрой Ониевой.

Футболист с с 2009 года встречался с испанской телеведущей Сарой Карбонеро, у пары есть двое сыновей — Мартин (2014) и Лукас (2016). В марте 2021 года Касильяс и Карбонеро объявили о расставании.