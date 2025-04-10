As: суд отклонил претензии ла лиги по регистрации игроков «Барселоны» Ольмо и Виктора

Футболисты «Барселоны» Дани Ольмо и Пау Виктор смогут продолжить выступления в нынешнем сезоне за каталонский клуб.

2 апреля ла лига заявила о намерении ликвидировать сделку, позволяющую каталонцам зарегистрировать Ольмо и Виктора из-за проблем «Барселоны» с финансовым фэйр-плей. Однако позднее Высший спортивный совет Испании (CSD) подтвердил регистрацию игроков, на что ла лига подала апелляцию.

Как сообщает As, административный суд отклонил ходатайство о временном приостановлении решения CSD по регистрации Ольмо и Виктора. Оба футболиста смогут доиграть сезон за сине-гранатовых.

После 30 туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 67 очками. Команда на 4 очка опережает идущий на второй позиции «Реал».