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Испания

Сегодня, 21:41

AS: Хави дисквалифицирован на два матча еврокубков

Руслан Минаев
Хави.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Барселоны» Хави дисквалифицирован на два матча еврокубков, сообщает AS.

Специалист получил красную карточку в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4). Хави слишком эмоционально выражал недовольство решением главного арбитра Иштвана Ковача.

Отмечается, что из-за споров с судьей на две игры также дисквалифицирован защитник каталонцев Серхи Роберто. 32-летний испанец пропускал матч с парижанами из-за перебора желтых карточек, но все равно спустился к полю и нецензурно выражался в адрес рефери.

Кроме того, каталонский клуб оштрафован на 60 тысяч евро по причине неподобающего поведения фанатов во время матча.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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