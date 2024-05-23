AS: Хави дисквалифицирован на два матча еврокубков

Главный тренер «Барселоны» Хави дисквалифицирован на два матча еврокубков, сообщает AS.

Специалист получил красную карточку в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4). Хави слишком эмоционально выражал недовольство решением главного арбитра Иштвана Ковача.

Отмечается, что из-за споров с судьей на две игры также дисквалифицирован защитник каталонцев Серхи Роберто. 32-летний испанец пропускал матч с парижанами из-за перебора желтых карточек, но все равно спустился к полю и нецензурно выражался в адрес рефери.

Кроме того, каталонский клуб оштрафован на 60 тысяч евро по причине неподобающего поведения фанатов во время матча.