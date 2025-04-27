AS: Рюдигеру грозит дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рискует получить длительную дисквалификацию после финала Кубка Испании против «Барселоны» (2:3 после д.в.). Как сообщает AS, ему грозит от 4 до 12 матчей после удаления в матче.

Немецкий защитник был недоволен тем, что арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа в концовке матча зафиксировал фол в нападении у Килиана Мбаппе. Рюдигер, который уже был заменен, попытался прорваться к арбитру на поле, но был сдержан одноклубниками. После этого он выбросил в сторону рефери пакет со льдом.

Согласно регламенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), дисквалификация также распространяется на матчи чемпионата Испании. Таким образом, Рюдигер может пропустить игру с «Барселоной» в 35-м туре ла лиги, которая пройдет 11 мая.