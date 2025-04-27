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Сегодня, 09:43

AS: Рюдигеру грозит дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей

Руслан Минаев
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Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рискует получить длительную дисквалификацию после финала Кубка Испании против «Барселоны» (2:3 после д.в.). Как сообщает AS, ему грозит от 4 до 12 матчей после удаления в матче.

Немецкий защитник был недоволен тем, что арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа в концовке матча зафиксировал фол в нападении у Килиана Мбаппе. Рюдигер, который уже был заменен, попытался прорваться к арбитру на поле, но был сдержан одноклубниками. После этого он выбросил в сторону рефери пакет со льдом.

26&nbsp;апреля. &laquo;Барселона&raquo; победила &laquo;Реал&raquo; (3:2 д.в.).Невероятное класико с сумасшедшей развязкой. «Реал» с третьей попытки дал бой «Барсе», но не дотерпел

Согласно регламенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), дисквалификация также распространяется на матчи чемпионата Испании. Таким образом, Рюдигер может пропустить игру с «Барселоной» в 35-м туре ла лиги, которая пройдет 11 мая.

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Антонио Рюдигер
ФК Барселона
ФК Реал
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