Асенсио может получить дисквалификацию за критику работы арбитра

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Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может получить дисквалификацию, сообщает журналист Серхио Киранте.
Футболист резко высказался в адрес арбитра матча с «Жироной», который закончился вничью 1:1.
Напомним, в концовке матча мяч угодил в руку Асенсио, за что судья Марио Мелеро Лопес поставил пенальти после просмотра повтора.
Ранее Федерация футбола Испании открыла дисциплинарный процесс в отношении главного тренера «Реала» Карло Анчелотти за высказывание в адрес арбитра после матча с «Жироной».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования