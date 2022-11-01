Асенсио может получить дисквалификацию за критику работы арбитра

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может получить дисквалификацию, сообщает журналист Серхио Киранте.

Футболист резко высказался в адрес арбитра матча с «Жироной», который закончился вничью 1:1.

Напомним, в концовке матча мяч угодил в руку Асенсио, за что судья Марио Мелеро Лопес поставил пенальти после просмотра повтора.

Ранее Федерация футбола Испании открыла дисциплинарный процесс в отношении главного тренера «Реала» Карло Анчелотти за высказывание в адрес арбитра после матча с «Жироной».