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Сегодня, 04:58

Асенсио: «Мы собираемся завоевать еще один титул»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Марко Асенсио прокомментировал победу над «Валенсией» в полуфинале Суперкубка Испании. Мадридская команда выиграла по пенальти.

«Это была сложная игра, без особого ритма. Она почти стоила нам победы, но мы в финале. Это то место, где мы хотим быть, и мы собираемся завоевать еще один титул. Мы хотели войти во второй тайм с интенсивностью и ритмом, но гол «Валенсии» нарушил наши планы. Мы продолжали давить, и игра могла сложиться в любую сторону. Хотелось избежать пенальти, но мяч не попадал в ворота. Очень рады, что выиграли серию пенальти и сыграем еще один финал», — цитирует Football Espana Асенсио.

В финале Суперкубка «Реал» сыграет с победителем пары «Барселона» — «Бетис». Они проведут свой матч 1/2 финала турнира 12 января.

Марко Асенсио
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
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