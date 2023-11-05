Аспас повалил монитор ВАР на землю после отмененного пенальти в матче с «Севильей»

Нападающий «Сельты» Яго Аспас эмоционально отреагировал на отмененный пенальти в пользу команды в матче 12-го тура ла лиги против «Севильи» (1:1).

На 90+7-й минуте встречи главный арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес назначил пенальти в ворота «Севильи» за фол Хесуса Наваса на Йоргене Ларсене. Однако после подсказки арбитра Эдуардо Прието Иглесиаса, отвечавшего за ВАР, главный судья посмотрел повтор эпизода, после чего отменил пенальти. Это решение не устроило Аспаса, и он в порыве гнева повалил монитор ВАР на землю.

«Я видел то, что видели все остальные. На прошлой неделе это случилось с нами в Жироне, и сегодня то же самое. Такое ощущение, что каждый раз, когда мы поднимаем головы, они хотят погрузить нас еще глубже. Учитывая все очки, которые они нам задолжали, мы должны быть почти в зоне Лиги чемпионов», — сказал футболист после матча.

«Сельта» с 7 очками занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги. 10 ноября команда примет «Атлетик».