Аспиликуэта заявил, что Симеоне требует от игроков стабильности на каждой тренировке

Защитник «Атлетико» Сесар Аспиликуэта рассказал о требованиях главного тренера Диего Симеоне. Он заявил, что специалист хочет видеть стабильную игру от футболистов.

«Симеоне каждый день требует от своих игроков очень многого. Он хочет видеть стабильность на каждой тренировке. Мне близок этот подход, ведь ты не можешь тренироваться вполсилы всю неделю, а затем выйти на выходных и показать хорошее выступление. Во время тренировок ты должен выкладываться так же, как и во время матчей», — цитирует Аспиликуэту Marca.

«Атлетико» с 31 очком занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. В этом сезоне 34-летний футболист провел 10 матчей в ла лиге, сделав 1 результативную передачу.