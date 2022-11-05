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Испания

Сегодня, 06:58

«Астон Вилла» предложит «Вильярреалу» 40 миллионов евро за Пау Торреса. Сумма выкупа по контракту — 55 миллионов

«Астон Вилла» предложит «Вильярреалу» 40 миллионов евро за Пау Торреса
Руслан Минаев
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«Астон Вилла» нацелилась на подписание защитника «Вильярреала» Пау Торреса в зимнее трансферное окно, информирует Football Insider.

По данным источника, в переходе заинтересован лично главный тренер английского клуба Унаи Эмери, который ранее возглавлял «желтую субмарину». Сообщается, что «Вилла» предложит за 25-летнего защитника 40 миллионов евро. В то время как в контракте игрока есть пункт о выкупе в размере 55 миллионов евро.

Трансферная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро. Действующий контракт с испанца с «Вильярреалом» рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне Торрес принял участие в 15 матчах и результативными действиями не отмечался.

ФК Астон Вилла
ФК Вильярреал
Унаи Эмери
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