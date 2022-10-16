«Атлетико» переиграл «Атлетик» благодаря голу Гризманна

«Атлетико» на выезде обыграл «Атлетик» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Автором единственного забитого гола стал Антуан Гризманн на 47-й минуте.

После девяти туров «Атлетико» занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 19 очков. Клуб из Бильбао располагается на 4-й строчке (17 очков).

В следующем туре мадридский клуб сыграет против «Райо Вальекано» 18 октября. Баски в этот же день встретятся с «Хетафе».