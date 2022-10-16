«Атлетико» переиграл «Атлетик» благодаря голу Гризманна

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«Атлетико» на выезде обыграл «Атлетик» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 1:0.
Автором единственного забитого гола стал Антуан Гризманн на 47-й минуте.
После девяти туров «Атлетико» занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 19 очков. Клуб из Бильбао располагается на 4-й строчке (17 очков).
В следующем туре мадридский клуб сыграет против «Райо Вальекано» 18 октября. Баски в этот же день встретятся с «Хетафе».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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